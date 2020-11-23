عزل كفر الدوار ينعي اخصائية جراحة أوعية دموية توفيت بكورونا

نعت إدارة مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة البحيرة، الدكتور سلوى عبد الهادي، اخصائية جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والتي وافتها المنية اليوم الاثنين، متأثرةً بإصابتها بالفيروس المستجد.

وأكدت أسرة الطبيبة الراحلة نبأ وفاتها، مشيرةً إلى أنها دخلت الحجز المنزلي قبل أسبوع، إلا أن حالتها الصحية تدهور بشكل سريع، حتى توفيت اليوم الاثنين، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغسيل وتكفين ودفن جثمانها، بإشراف فريق من الطب الوقائي.

وقالت مصادر طبية بمستشفى كفر الدوار العام إن الفقيدة كانت ضمن الفريق الطبي الذي عمل بمستشفى العزل خلال الفوج الماضي، وأصيبت عقب خروجها من المستشفى، وتبين إصابتها بالفيروس بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وأضافت المصادر أنه جرى تطبيق العزل المنزلي للطبيبة الراحلة منذ نحو أسبوع، تناولت خلاله الأدوية المقررة لمواجهة الفيروس، وأعلنت أسرتها نبأ وفاتها، اليوم، بعد صراع مع الفيروس.

كما نعى قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى كفر الدوار العام، وفاة الطبيبة سلوى عبد الهادى، التي انضمت إلى فريق العمل بالمستشفى منذ شهور قليلة، مؤكداً أنها لم تدخر جهداً في خدمة ورعاية مصابي فيروس كورونا بالمستشفى.

وفى وقت سابق، تم الإعلان عن وفاة 3 من مديري المدارس في محافظة البحيرة، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، خلال 72 ساعة فقط، وتبين أنهم أصيبوا بالفيروس في الأسبوعين الماضيين، وجرى نقلهم إلى مستشفيات العزل بالمحافظة، ولكنهم لفظوا أنفاسهم تباعاً.

وقال مصدر بمديرية التعليم في البحيرة لـ"الوطن" إن الجميع يعيش في حالة حزن بعد رحيل 3 من مديري المدارس بسبب كورونا، ووفاة مديرة أثناء عمليات المتابعة للدراسة، ليصل عدد الذين فقدتهم المديرية منذ بدء الدراسة 4 حالات، وأضاف أنه تم التواصل مع أسر المتوفين، وقدمت لهم المديرية كافة التسهيلات المطلوبة.

وكان المهندس السيد دحروج، مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية بالبحيرة، توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ونعت مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بإدكو، وكذا المدرسة الثانوية الزراعية الفقيد.

ويعد "دحروج" ثالث مدير مدرسة يتوفى بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، حيث لحق بكل من "محمود الحسيني"، مدير مدرسة "مرزوق السيد مرزوق" بكفر الدوار، و"محمد بكري"، مدير مدرسة "أحمد زويل" الثانوية بدمنهور، فيما توفيت مديرة مدرسة بأبو حمص، أثناء مرورها على الفصول.