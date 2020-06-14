وفاة طبيبة بوحدة صحية ببني سويف جراء إصابتها بكورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، وفاة طبيبة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية، في بيان لها اليوم، إن الطبيبة إيمان إبراهيم، والتي تعمل بوحدة "أطواب" الصحية، وافتها المنية داخل مستشفى سمسطا المركزي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نيابة عن العاملين بالمديرية، ببالغ الحزن والأسى الفقيدة، مقدمًا خالص العزاء لأسرتها.

ونعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى الطبيبة، وأعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.