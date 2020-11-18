وفاة "الحلوجي" أشهر طبيب نساء وتوليد في طنطا بعد إصابته بكورونا

توفى قبل قليل، الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، في كلية الطب بجامعة طنطا، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى الطب النفسي، أحد مستشفيات جامعة طنطا.

ويعد الدكتور "الحلوجي" من أشهر أطباء النساء والتوليد في طنطا، وانتشرت دعوات له بالشفاء من قبل رواد صفحات التواصل الاجتماعي، منذ إصابته بفيروس كورونا، الاسبوع الماضي، حيث جرى عزله داخل مستشفى الطب النفسي، إلا أن حالته تدهورت سريعاً، مما استدعى وضعه على جهاز للتنفس الصناعي، داخل وحدة العناية المركزة، إلى أن وافتة المنية صباح اليوم، ويجري تغسيل وتكفين الجثمان، طبقاً للاجراءات الاحترازية، بمعرفة الطب الوقائي.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أكدت مصادر في مديرية الصحة بمحافظة الغربية أن الأعراض التي ظهرت على 6 أشخاص في قرية "نجريج"، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، ليس لها أي علاقة بأعراض فيروس كورونا.

وكشف مصدر طبي، رفض الإفصاح عن اسمه، أن الأعراض في الأشخاص الـ6 تتراوح ما بين آلام في الحلق وأعراض برد وكحة، وجميعها أعراض ليس لها أي علاقة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه أثناء أعمال فحص المخالطين لـ"صلاح"، من أبناء القرية، أثناء حضورهم حفل زفاف شقيقه، وتم تسجيل تلك الإصابات، يوم السبت الماضي، وتبين أن الأعراض التي ظهرت عليهم خاصة أمراض عادية، وليس لها أي علاقة بكورونا، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن المسئولين في الطب الوقائي بالإدارة الصحية في بسيون على تواصل بشكل دائم مع المخالطين، منذ بدء الفحص لمتابعة احوالهم الصحية، ولم تظهر أي أعراض على جميع من تم فحصهم من المعازيم، لها علاقة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن حفل الزفاف مر عليه 9 أيام، وأعراض فيروس كورنا تظهر مع اليوم السابع من الاختلاط، وتتزايد الأعراض بشكل تدريجي، وهذا الأمر لا ينطبق مع المخالطين الـ6 أو أي أحد من المعازيم بشكل عام في حفل زفاف شقيق صلاح، وفي حالة انخفاض الأعراض، كما حدث مع المعازيم، وخاصة هؤلاء الأشخاص الـ6، يؤكد أنها أعراض عادية، وليست نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.