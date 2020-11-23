عاجل.. الإسكان: تصور جديد لمن لم يتقدم للتصالح في الفترة المقبلة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الوزارة ستضع تصورا لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء، أو الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، خلال المرحلة الانتقالية الهادفة لضبط وحوكمة العمران في مصر.

وأضاف الجزار، في تصريحات خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أنّ المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وأوضح أنّ المرحلة الانتقالية تشهد تنفيذ إجراءات، تشمل تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بشأن تطبيق الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، ووضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

ووصلت طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن.

وحذّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى، سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلا: "لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسؤوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".