محافظ الفيوم: قيمة التصالح في مخالفات البناء تجاوزت 400 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة رصدت 113 ألف حالة مخالفة من مخالفات التصالح في قانون البناء بجميع أنحاء المحافظة، ولا تزال المحافظة في عمليات الحصر الميداني من أجل توعية المواطنين بأن يكون تحت مظلة القانون، والوحدات المحلية تعمل بكل جهدها في المراجعة والفحص الميداني.

وأضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المتحصلات تجاوزت حد 400 مليون، مشيرا إلى أن هناك استجابة قوية جدًا من أهالي الفيوم لقانون التصالح في مخالفات البناء، ويوجد مظلة اجتماعية واضحة من الأحزاب السياسية وبعض رجال الأعمال والذين يساعدون الأهالي الغير قادرين على دفع قيمة التصالح بالكامل.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية أخذت هذا الملف بجدية كاملة، بداية من توجهيات الرئيس السيسي، والإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء في الفترة الماضي بتخفيض أسعار التصالح، كل ذلك ساعد في استجابة المواطنين للدولة المصرية من أجل تقنين المباني المختلفة.

وعن أزمة كورونا، أشار إلى أن هناك اجتماعا شبه أسبوعي بين اللجنة المعنية بمتابعة أزمة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية وبين كل جهات المحافظة، مؤكدًا أن القطاع الصحي عليه العبء الأكبر في تلك الأزمة، بجانب التموين والمرور وغيرها، حيث إن هناك تشديد واضح على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن المرورية المختلفة لارتداءالكمامة في المواصلات، ونفس الأمر في المدارس والقطاعات المختلفة.

وتابع بأن هناك تشديدا كبيرا على تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة، خلال الفترة المقبلة، ومتابعة دورية وتعاون بين كل الأجهزة المعنية للعمل على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية.