صناع الخير: توزيع 200 طن مواد غذائية و 23 ألف قطعة ملابس في 4 محافظات

بدأت مؤسسة صناع الخير في توزيع محتويات القافلة الإنسانية التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" الجمعة الماضية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من المسئولين حيث تقوم المؤسسة بتوزيع 200 طن مواد غذائية جافة موزعة في 20 ألف كرتونة و60 طن دواجن و 23 ألف قطعة ملابس في 4 محافظات هم الفيوم والبحيرة والغربية والشرقية.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير ، أن توزيع المساعدات بدأ في محافظة الشرقية من أقصى شمال الشرقية في قرى الجمالية وسعود والاخيوة وشرارة مركز الحسينية وشمل قرى الخطارة وميت العز مركز فاقوس وعزبة بشير والحمايدة وكفر النجار مركز أبو كبير والمحمودية وكفر المحمودية ومظهر والسلامون مركز ههيا، لافتا إلي أنه تم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية و8 آلاف دجاجة مجمدة على 4 آلاف أسرة من الأسر الأشد احتياجاً بالمحافظة .

وأضاف عبدالفتاح، أن التوزيع في محافظة الفيوم يشمل عدد 8000 آلاف كرتونة غذائية بالإضافة إلي 16000 ألف دواجن مجمدة و12 ألف قطعة ملابس في 5 مراكز وهم مركز (يوسف الصديق ، ابشواي ، اطسا ، سنورس ، طامية)، لافتا إلى أن التوزيع في المراكز الخمسة شمل 23 قرية وهم (جبل النجار الشوشنة، صالح كريم، البجوري، خير، الصفيح، قرية موسي والخضر، القرية الثانية، عزبة الذهب، بطن اهريت، القرية الأولي، دار السلام، حنا حبيب، القرية الثامنة، أباظة، قوتة، شكشوك، ابشواي، زيد، الوابور، الحجر، السليين، عفيفي).

وأشار عبد الفتاح، إلي أن التوزيع في محافظة الغربية شمل مراكز (قطور، بسيون ، كفر الزيات، طنطا، زفتي، السنطة) حيث شمل التوزيع قري (العمة، حلة مسير، سملة ، الشين، احصة ابار، كفر الدوار، كفر المحروق، طنطا، اخناوي، كفر سبطاس، خرسيت، عزبة المنسي، حنون، سنباط، ميت المخلص، تطاي، شبرابيل، عزبة مبارك )، لافتا إلى أنه تم توزيع عدد 4000 ألاف كرتونة غذائية بالإضافة إلي 8000 آلاف فرخة مجمدة وذلك بالتعاون مع فريق صناع الخير بالمحافظة.

ولفت، إلى أنه في محافظة البحيرة تم توزيع 4000 آلاف كرتونة مواد غذائية و 8000 آلاف فرخة و11 ألف قطعة ملابس في قرى التجلى وزاوية صقر والركب بمركز ابو المطامير وسنهور والابعدية والشراقوة وشبره مركز دمهنور وعزبة متولي بك وبركة غطاس وبديرامس مركز ابو حمص، مشيرا إلى استمرار توزيع محتويات القافلة الإنسانية خلال الأيام المقبلة في الأربع محافظات المذكورة.