"صناع الخير" تطلق مبادرة لرعاية صغار الصيادين بقنا

أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، أن المؤسسة بصدد البدء في تنفيذ مبادرة موسعة لدعم ورعاية صغار الصيادين بمحافظة قنا.

وأضاف "زمزم"، خلال الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن المرحلة الأولى من المبادرة سيتم الانتهاء من تنفيذها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بتسليم 30 مركب صيد لـ30 أسرة من صغار الصيادين بقرية سمطا بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا.

جاء ذلك في استجابة سريعة من مؤسسة "صناع الخير" لمبادرة وزير القوى العاملة التي أطلقها اليوم من مؤتمر المسؤولية المجتمعية، والذي دعا فيها القطاع الخاص لدعم صغار الصيادين في محافظات مصر.

وكانت فعاليات الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة قد بدأت منذ قليل بمصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات".

وأشاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة؛ بتنظيم الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي تم تنظيمه اليوم الاثنين الموافق 16 من نوفمبر الحالي.

وقال "سعفان"، إن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسؤولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محدّدة في دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجيع البيئة المحيطة، وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهي العمل بها، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسؤولية المجتمعية من خلال تحسين نوعية حياة القوى العاملة، ولن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات.