صناع الخير بالغربية توزع 2000 كرتونة مواد غذائية ودواجن

استأنفت مؤسسة صناع الخير بمحافظة الغربية اليوم الأحد، توزيع محتويات القافلة الإنسانية التي انطلقت فاعليتها يوم الجمعة الماضي، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صُناع الخير، إن المؤسسة شاركت بتوزيع بعض محتويات القافلة من المساعدات الغذائية والدواجن والملابس في القري الاكثر احتياجا في محافظة الغربية علي مدار يومين حيث تم التوزيع أمس في 4 مراكز وهم مراكز (قطور، بسيون، كفر الزيات، طنطا) حيث شمل التوزيع قري (العمة، حلة مسير، سملة، الشين، احصة ابار، كفر الدوار، كفر المحروق، طنطا، اخناوي) لافتا إلى أنه تم توزيع عدد 2000 كرتونة غذائية بالإضافة إلى 2000 فرخة مجمدة وذلك بالتعاون مع فريق صناع الخير بالمحافظة في اليوم الأول.

وأضاف "عبدالجليل"، أن المؤسسة استأنفت اليوم توزيع المواد الغذائية بالمحافظة في مراكز طنطا وزفتي والسنطة وذلك في قرى (كفر سبطاس، خرسيت، عزبة المنسي، حنون، سنباط، ميت المخلص، تطاي، شبرابيل، عزبة مبارك) وذلك بإجمالي 2000 كرتونة غذائية بالإضافة إلى 2000 فرخة مجمدة.

يذكر أن مشاركة مؤسسة صناع الخير، في القافلة جاء في إطار سلسلة مشاركات المؤسسة، في عدد من المبادرات الرئاسية من ضمنها مبادرة حياة كريمة ونور حياة لدعم مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.