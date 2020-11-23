بعد حواره مع "الوطن".. التضامن تلبي احتياجات الأب حامل نجله بالمترو

قالت مصادر مسؤولة في وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تعهدت بتلبية كل ما يحتاجه عبد التواب محمد، المعروف إعلاميا باسم الأب حامل نجله في المترو، وذلك بعد ساعات من نشر "الوطن" حوارا معه.

وأوضحت المصادر، أنّ فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، سيتجه إلى منزل المواطن الكائن بمنطقة البدرشين في الجيزة، لمعرفة احتياجات المواطن بالكامل، وبحث كيفية تقديم معاش شهري ضمن مشروع "تكافل وكرامة".

الأب حامل نجله بالمترو: بشيله من 18 سنة وعندي 8 ولاد

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت لمنشورات تعاطف ودعاء بعد تداول صورة لرجل يحمل نجله الشاب على كتفه في إحدى محطات مترو الأنفاق، إذ طالبوا المسؤولين بمساعدته وتقديم الدعم الكامل له ولأسرته.

وأكد الأب، أنّه كان عائدًا من جلسة العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي بمنطقة الدقي، حيث يذهب إلى هناك 3 أيام أسبوعيًا منذ عام 2005 بسبب إصابة نجله بضمور في الجانب الأيسر، حين التقطت له الصورة.

وأشار إلى أنّه يقطن في منطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين محافظة الجيزة، ويتجه 3 مرات كل أسبوع لكلية العلاج الطبيعي في الدقي، لإجراء جلسات علاج طبيعي لنجله المريض.

وتابع: "أعمل موظفا في شركة الغزل والنسيج، وأتقاضى راتبا أسدد منه قرض من أحد البنوك الخاصة، ويتبقى 2000 جنيه فقط، أنفق منها على أسرتي المكونة من 10 أفراد، أنا وزوجتي و8 أبناء بينهم 6 فتيات، بينهم اثنين متزوجين والباقين في مراحل تعليمية مختلفة بين الابتدائي والإعدادي".

واستكمل: "حصلت على قرض من أحد البنوك الخاصة أكثر من مرة لعلاج نجلي، الأول كان بمبلغ 10 آلاف جنيه، ثم عملت استكمال بـ11 ألف جنيه، ثم استكمال آخر بمبلغ 17 ألف جنيه، ثم حصلت على قرض أخير بـ14 ألف جنيه".