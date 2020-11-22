وزارة التضامن: 3 مليارات جنيه حجم الدعم المقدم للمرأة المعيلة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن للوزارة تدخلات عديدة مع المرأة المعيلة، حيث أنها تحصل على دعم نقدي في حال إذا كان مستواها الاقتصادي منخفض، وإذا كانت أرملة تحصل على دعم لأولادها، نظرا لأن أولاد المرأة التي توفى زوجها أيتام، ويأخذون دعم نقدى تكافل، أو للأيتام تحت مسمى "معاش الطفل".

ضم فئة الأيتام إلى معاش كرامة في الأيام القادمة

وأضافت القباج، لـ"الوطن"، أنه سيتم ضم فئة الأيتام إلى معاش كرامة في الأيام القادمة، لافتا إلى أن هناك 75 % من مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي متناهية الصغر تخص النساء، بخلاف مشروعات مستورة الذى يشمل نساء بنسبة 100%، مؤكدة أن الأولوية للمرأة المعيلة، والتمكين الاقتصادي سواء مشروعات متناهية الصغر، أو تخصيص بعض الوظائف في المصانع والشركات.

ولفتت إلى أنه يتم مساعدتهن أيضا في استخراج أوراق رسمية، وبطاقات رقم قومي وشهادات لأطفالهن، مشيرة إلى أن بعض النساء المعيلات خاصة في المناطق النائية قد لا يكون لديهن بعض الأوراق الثبوتية.

زيادة حصة تموينية قدرها 80 جنيه للمرأة المعيلة

وأوضحت أنه في حال إذا كانت المرأة معيلة لأنها مطلقة، يتم مساعدتها من خلال صرف النفقة لها من بنك ناصر الاجتماعي، لحين تقاضي حقها في النفقة، إلى جانب أن المرأة المعيلة التي تم تركها مع أطفال أو وقت الحمل والرضاعة يتم إيلائها أهمية بزيادة حصة تموينية قدرها 80 جنيه على بطاقات التموين، وذلك في المناطق الفقيرة فقط، ومساعدتها في استخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالمعاشات، حتى يمكن الحصول على المعاش في أسرع وقت ممكن.

500 مليون تذهب تمكين اقتصادي للنساء فقط كمشروعات

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدعم الموجه للمرأة المعيلة يتخطى 2 مليار "مطلقات وأرامل"، لافتة إلى أن المرأة المعيلة تمثل 10% من الدعم النقدى، أي نحو 1.8 مليار جنيه يذهب للمرأة المعيلة، إلى جانب أكثر من 500 مليون تذهب تمكين اقتصادي للنساء فقط كمشروعات، بخلاف أكثر من مليار من بنك ناصر الاجتماعي للنساء، بإجمالى تدخلات يتخطى 3 مليار للمرأة المعيلة في البرامج المختلفة.