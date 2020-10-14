إعانة ومنحة دراسية.. إجراءات الحصول على معاش الطفل من وزارة التضامن

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تتخذ كل التدابير اللازمة، من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تواجهها الأسر أو الأفراد، ولا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، إيماناً بمبادىء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.​

وفي إطار حرصها على الاهتمام بالأطفال بشكل خاص، تمنح وزارة التضامن الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18عام لبعض الفئات المجددة والتي تستحق الإعانة مبلغ شهري يتم الحصول عليه تحت مسمى "معاش الطفل"، ويتم تحديد القيمة وفقاً لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط إنتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصي 200 جنيه شهرياً لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراسي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مزايا وإجراءات والفئات المستحقة للحصول على معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الفئات المستهدفة للحصول على معاش الطفل

- الأطفـــــ​ال الأيتام أو مجهولــي الأب أو الأبوين.

- أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سُجنت أو تُوفيــت.

- أطفـــال الأب المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

مزايا الحصول على معاش الطفل

- يتم منحه للأطفــــال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

- يتم الحصول على منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـــاش.

- يتم الحصول على المنحة الدراسية بشرط الانتظام بالتعليم الأساســي حتي المتوسط.

- يصل مبلغ المنحة الدراسية لحد أقصي 200 جنيه شهرياً لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراســي.

الإجراءات المطلوبة للحصول على معاش الطفل

- يقوم ولي أمر الطفل إو الوصي عليه بتقديم طلب الحصول علي المعاش بوحدة الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

- استيفاء البيانات الخاصة بالطفل بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة.