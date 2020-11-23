وزير الخارجية السعودي ينفي الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسعودية أمس الأحد، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وذكرت أن نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على هذا الخبر.