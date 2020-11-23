"الأقصر" تعلن انتظام التصويت داخل اللجان الانتخابية بجولة الإعادة

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب بمحافظة الأقصر فتح وانتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ومن المقرر أن تتم الانتخابات علي مدار اليومين، لاختيار ٣ مرشحين من المرشحين الـ ٦ الذين يخوضون جولة الإعادة للثلاث دوائر الانتخابية بالمحافظة.

وتباشر غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وناشدت محافظة الأقصر الناخبين ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة في ذلك الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصر.

وأنهت السلطات بالأقصر استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتي سيشرف عليها 220 قاضيا وعممت تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.

وتجرى جولة الإعادة في الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، وتجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية متبقية من الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الأولى التي فاز فيها 4 مرشحين فقط حيث تكون الإعادة بين 2 مرشحين في دائرة مركز الأقصر، وفي دائرة إسنا بين 2 مرشحين، ودائرة أرمنت- القرنة بين 2 مرشحين.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.