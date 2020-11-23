بعد سقوط سقالة عليها.. رئيس جامعة الإسكندرية بزور موظفة مصابة

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وحدة الطوارىء بالمستشفى الرئيسى الجامعى، اليوم، رافقه، الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان فى استقبالهما الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، للإطمئنان على حالة الموظفة بالكلية التى تعرضت للإصابة إثر سقوط سقالة بالكلية أثناء مرورها خلال هذا التوقيت.

كانت الموظفة تعرضت للإصابة أثناء عملها داخل الكلية وجرى إدخالها إلى وحدة الطوارىء بالمستشفى الرئيسي الجامعى، للخضوع للرعاية الطبية، ووجّه "قنصوة" إلى توفير الرعاية للمريضة، كما وجّه الإدارة الهندسية بالجامعة بإجراء حصر لكافة المنشآت المتهالكة بالكليات، واتخاذ إجراءات إحتياطية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة حرصاً على سلامة جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.