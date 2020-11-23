عقوبات تنتظر مالك العمارة المائلة في الإسكندرية.. تعرف عليها

كشف مصدر مسؤول عن أنّ عقار الإسكندرية المائل، صادر بشأنه قرارات إزالة منذ فترة بسبب مخالفات البناء ورفض السكان تنفيذ الإزالة وقتها، ومع زيادة ميل العقار تم إخراجهم بواسطة قسم الشرطة، حفاظاً على أرواحهم وإخلاء العقار تماماً، وفرض كردون أمني بالمنطقة المحيطة للعقار، مع تشكيل لجنة هندسية مع أساتذة الهندسة لمعاينة العقار، خاصة أنّ العقار به أدوار مخالفة.

وأضاف المصدر، أنّه تبيّن أنّ العقار ذو خطورة داهمة ويتطلب التدخل لإزالة المخالفات، وسيتم إزالة المخالفات على الفور، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المالك، من تحرير محضر وإلزامه بتحمل تكلفة الإزالة.

وأكد أنّه حال وجود ميل بإحدى العقارات تتحرك على الفور الجهات التنفيذية بالمحافظة لاتخاذ ما يلزم، حفاظاً على حياة المواطنين، من إخلاء العقار وفرض كردون أمني حوله، وتسيير لجنة هندسية للمعاينة للحالة الإنشائية للمبنى ومدى خطورته، مع تحرير محضر ضد المالك.

وأشار إلى أنّه لا تصالح في مخالفات البناء غير السليمة، وتكون الأولوية في الإزالة لحالات الخطورة الداهمة حفاظاً على أرواح الأسر.

وأوضح أنّ هناك توجيهات للمحافظات بحصر العقارات ذات الخطورة الداهمة للتعامل معها خلال الفترة المقبلة من أجل حياة أفضل، مشيراً إلى وجود نحو 3 ملايين و160 ألف مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، وأنّ باب تلقي طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء مفتوح، باستثناء مخالفات التعدي على خطوط التنظيم أو خطورة إنشائية أو تعد على أملاك الدولة أو طرح النهر أو منطقة أثرية.

إصدار بطاقة رقم قومي لكل عقار سيحدث نقلة حضارية في المجال العمراني

وأوضح أنّه سيتم في ما بعد إصدار بطاقة الرقم القومي لكل عقار، فهي أشبه ببطاقة الرقم للمواطن، وستنقل البلد نقلة حضارية في المجال العمراني، ومن المفترض أن تكون كل العقارات حاصلة على تراخيص، ولكل عقار قاعدة بيانات بالحي والمحافظة.

لن يسمح بأي بناء دون تخطيط ولن تكون هناك أي كيانات عشوائية

ومن خلال تلك البيانات يمكن الاستعلام عن العقار وأي تفاصيل بشأنه، ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة في البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أي شيء بالعقار دون الرجوع للحي المختص، كما يساعد الأحياء في الحد من مخالفات البناء ورصد أي تجاوز يحدث في العمران وضبط التخطيط العمراني ومنع أي مظاهر عشوائية تحدث.

وأوضح أنّ كل الأماكن ستكون مخططة في الفترة المقبلة، ولن يسمح بأي بناء دون تخطيط، ولن تكون هناك كيانات عشوائية مجدداً.