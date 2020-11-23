"اتحاد النقابات المهنية" يطلق قوافل التنمية بمشاركة 1000 نقابي

أعلن اتحاد النقابات المهنية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، عن إطلاق مبادرة قوافل التنمية لمساعدة القرى الأكثر احتياجا تحت مسمى "قوافل المهنيين للتنمية"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد بيان اتحاد النقابات المهنية أنه سيتم تنظيم 4 قوافل خلال العام كمرحلة أولى، تهدف إلى إمداد القرى والمجتمعات الاكثر احتياجا بالمتطلبات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والعلاج الطبيعي والزراعة والطب البيطري.

وأكد خلف الزناتي رئيس الاتحاد ونقيب المعلمين أن المبادرة تأتي بناءً على حرص النقابات المهنية على تقديم واجبها الوطني نحو المجتمع، مشيراً إلى أنه جاري الإعداد لإطلاق أول قافلة بقريتي أطفيح وعرب أبو ساعد بجنوب الجيزة.

وأضاف "الزناتي" أن اتحاد النقابات المهنية يقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية لإعداد وترتيب الإجراءت اللازمة لقوافل المهنيين للتنمية، وسيتم الاعتماد على كشوف وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، على أن يشارك في هذه القوافل 1000 نقابي من النقابات المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد النقابات المهنية، والدكتور مجدي علام المنسق التنفيذي لاتحاد النقابات المهنية، وسيد خليفة نقيب الزراعيين، وسامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، و خالد سليم نقيب البيطريين، وكوثر محمود نقيب التمريض.

وكان الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أكد أنه سيتم تكثيف برامج التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب الارتقاء بالخدمات المقدمة لتلك الأسر.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف برنامج "فرصة" خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وتوفير مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا، بجانب توفير الإقراض ورفع كفاءة المنازل وإطلاق القوافل الطبية.