كورونا والسيول والأمطار.. أجندة محافظ المنيا في اجتماع رئيس الوزراء

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة وضعت خطة شاملة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، حيث جرى تجهيز وصيانة 34 مخرا للسيل منها 12 مخرا طبيعيا و22 صناعيا، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة التي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك متابعة إجراءات مواجهة السيول والامطار الغزيرة والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية.

واستعرض المحافظ، خلال حديثه مع رئيس الوزراء، عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول بالتنسيق مع كافة الجهات وذلك من خلال المتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أية ظروف مفاجئة بها، للتأكد من جاهزية المراكز والمدن حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من حدوث موجه ثانيه من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى مراجعة كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة بكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، ودراسة إنشاء مجاري صناعية، ومخرات للسيول وخاصة في مناطق تكدس مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول، على أن يتم اعداد تقرير دوري يرسل لإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يوم، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

كما استعرض المحافظ موقف استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية، وتشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، وتوفير وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، والمستلزمات الوقائية، وتدريب الكوادر البشرية وعمل منظومة معامل على مستوى الجمهورية ، وتوفير أجهزة الاشعة المقطعية ورفع كفاءة مستشفيات العزل والفرز (صدر وحميات)، بالإضافة الى توفير اللقاحات المعتمدة من الوزارة، كما يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة الى رش وتعقيم اللجان الخاصة بانتخابات الإعادة لمجلس النواب، قبل وبعد عملية التصويت.