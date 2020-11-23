تفحم شخصين في حريق سيارة لنقل البترول بأسيوط

لقي سائق وعامل مصرعهما، اليوم، متفحمين فى حريق شب بسيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بترولية على طريق الهضبة الغربية فى محافظة أسيوط، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للعامل مع تداعيات الحادث.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بنشوب حريق في سيارة نقل بمقطورة محمله بالمواد البترولية على طريق الهضبة دائرة المركز ووقوع وفيات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تم العثور على جثتين متفحمتين داخل الجرار وهما "أحمد فرغلي محمد" 49 عامًا مقيم بأسيوط سائق، و"حسن علي بدر" 25 عامًا من أسيوط، عامل.

وتبين من خلال الفحص أن السيارة ملك المواطن "محمد هريدي" تابعة لشركة مصر للبترول تم غلق الكوبري لحين عمل اللازم وإخلاء الطريق، جار تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى، شب حريق منذ قليل في مخزن "إسفنج" بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس فيما دفعت الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالشرقية، سيطرت أمس على حريق شب في مستشفى ههيا المركزي، حيث انتلقت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، ودفع بـ4 سيارات إطفاء، استخدمت منها سيارة واحدة، وسيطر على النيران.

وتبين نشوب الحريق في غرفة ممرضات في الطابق الرابع؛ بسبب ماس كهربائي؛ وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بسيطة، بدون إصابات أو خسائر بشري، وانتقل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى؛ لمتابعة الواقعة والإشراف على تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.