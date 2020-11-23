صور.. "التونسي الجديد" من مقلب قمامة لأكبر سوق جمعة في القاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة نقل سوق التونسى القديم الشهير بـ "سوق الجمعة"، إلى سوق التونسى الجديد بالبساتين، حيث كان يعد السوق القديم أسفل كوبرى التونسى أحد القنابل الموقوتة نظرا لتعرضه للعديد من الحرائق والخسائر على مدار السنوات السابقة.

ورصدت "الوطن"، مزايا السوق الجديد وعيوب السوق القديم.

بستوعب سوق التونسى الجديد 5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي، ويبعد عن مقر السوق القديم بنحو كيلو مترا، والمنطقة التى تم إنشاء السوق عليها كانت عبارة عن مقلب للقمامة، ومقام على مساحة 30 ألف متر مربع، وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2، ويتكون السوق من 5 مبانٍ تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، ويضم 324 محلا تتراوح مساحتها بين 35 مترا إلى 50 مترا مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، و124 محلا يضمها سوق الخردة المقرر إقامته بموقع محطة المناولة القديمة المجاورة للسوق بعد تطويرها.

أما السوق القديم، فكان يضم عدة أنشطة تشكل 5 أسواق عشوائية، وهى سوق الأدوات الصحية والسيراميك وسوق الموبيليا والأثاث المستعمل والألوميتال ومواد البناء، وجميعها أنشطة عشوائية موجودة شمال المجزر الآلى بالبساتين فى المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعى، وكان السوق القديم يشهد حرائق متعددة بسبب غياب وسائل التأمين والأمان.

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروع، كما أن السوق يستوعب قاطنى السوق القديم والقضاء نهائياً على العشوائية الموجودة به، مؤكدة أن سوق التونسي الجديد تم إنشائه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكل أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

وأشارت إلى أن السوق الجديد حضارى ومزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه وإقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما يتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.