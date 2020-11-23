عاجل.. بدء إزالة سوق الجمعة ونقل الباعة لـ"التونسي الجديد"

قادت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة سوق التونسي القديم، الشهير باسم "سوق الجمعة"، ونقل الباعة للسوق الجديد بالبساتين، وجارٍ إزالة الباكيات والعشش بالسوق القديم وتسكين الباعة بالسوق الجديد.

وأكدت نائب المحافظ، إزالة باكيات بيع السيراميك وما شابه، وذلك بالتعاون والتفاهم مع الباعة، وبحضور رؤساء أحياء البساتين والخليفة والمعادي ومصر القديمة وأجهزة الشرطة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنّ تطوير سوق التونسي يأتي ضمن خطة قومية تهدف لإحداث نقلة حضارية للعاصمة وفي قلبها المنطقة الجنوبية، مؤكدة أنّه يتم نقل الباعة للسوق الجديد فور الإزالة.

وأكدت أنّ إزالة السوق القديم واستبداله بجديد، يهدف لتطوير المنطقة ومنع أي حوادث أو حرائق كانت تحدث في الماضي، والحفاظ على حياة المواطنين، بعد رفض التجار الذهاب إلى سوق 15 مايو، باعتباره يبعد عن السوق الحالي بكثير.

وأوضحت أنّ سوق التونسي القديم يعمل منذ أكثر من 20 عاماً، ويضم نحو 5 أسواق عشوائية، وسيتم إزالته بالكامل ونقل الباعة لسوق جديد قرب الموقع القديم، ومجهز بالكامل وبه كل وسائل الأمان والحماية للباعة والمترددين على السوق لتفادي الحرائق وما شابه.