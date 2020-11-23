التنمية المحلية: 220 مرشح يتنافسون على 111 مقعد بجولة الإعادة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن اليوم تتم جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى وهم 14 محافظة، شارحا أن محافظة البحر الأحمر تم حسم مقاعده في الجولة الأولى، وتجرى الإعادة الآن في 13 محافظة، هي: "الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط والمنيا والفيوم والأسكندرية والبحيرة ومطروح والفيوم وسوهاج والوادي الجديد"، في 54 دائرة و220 يتنافسون على 111 مقعد.

وأضاف "قاسم"، خلال حديثه لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل بالأمس للتأكيد على المحافظين في الـ13 محافظة على عمليات التطهير والتعيم الخاصة بالمقرات، وتم أيضا التنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة فيما يتعلق بتمركز سيارات الإسعاف.

وتابع قاسم أن الوحدات المحلية والمراكز والمدن قامت بعمليات تطهير لإزالة أي إشغالات ومخلفات حول اللجان والتأكيد على استمرار عملية التطهير والتعقيم، مشيرا إلى أن المحافظات المتوقع بها هطول أمطار تم عمل مظلات باللجان، وتم وضع كراسي تراعي التباعد الاجتماعي لكبار السن، بالإضافة لعمليات التوعية للتسهيل على الناخبين والناخبات لإرشادهم حول اللجان الفرعية لهم.

وأشار قاسم إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات نشرت رقم 5151 للتعريف بمكان الدائرة الانتخابية واللجان العامة والخاصة، وفي حال التوجه للجان يتواجد شباب من التنمية المحلية لمساعدة المواطن للوصول للجنة الفرعية، مشددا على وجود تشديد بارتداء الكمامات.

وشدد قاسم على أن وزارة التنمية المحلية مسؤلة ومعنية بالمنظومة اللوجستية الخاصة بعمليات الانتخاب، مؤكدا أن الخروقات الخاصة بالدعاية وغيرها يتصدى لها العناصر المتواجدة في غرفة العمليات التابعة للمحافظات ورئاسة الوزراء.

وكشف قاسم أن اليوم هو يوم عمل كامل بالوزارة حتى غلق صناديق الاقتراع، وغدا أيضا حتى غلق الصناديق، موضحا أنه تم التأكد من أن العملية الانتخابية تتم بسلاسة ويسر وأن جميع اللجان تعمل والأمور مستقرة.