تعاون بين الثقافة والأعلى للإعلام للترويج لاستراتيجية جديدة خلال 2021

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن الوزارة ستطلق العديد من المشروعات والمبادرات، ضمن الاستراتيجية الثقافية الكبرى، التي تعمل عليها الدولة لعام 2021، وذلك في غضون الأيام المقبلة، وتتضمن أنشطة ثقافية وفنية غير مسبوقة، تتماشى مع مختلف الظروف في ظل جائحة كورونا.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعربت الوزيرة إيناس عبدالدايم خلال لقائها بالكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ترحيبها بمشاركة المجلس في الترويج الإعلامي للاستراتيجية، مؤكدة أهمية دوره في الترويج للمشروعات الثقافية التي تمثلها الدولة، التي تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار كرم جبر، إلى أهمية المبادرات التي ستعلنها الوزارة، وقال إن برامج الوزارة، ستسهم إلى حد كبير، في ترسيخ الوعي، خصوصا بين فئات الشباب والمساهمة في التوسع لاكتشاف المبدعين والنابغين، وإحياء الإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ودعم روح الانتماء التي جسدتها مختلف الفنون.

وكان المجلس، أطلق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب، كما حذر من ارتكاب أية مخالفات للأكواد الرياضية التي أصدرها، لاسيما فيما يتعلق بتغطية مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2020.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنّه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية، وينشر تقريرا بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، مؤكدا ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.