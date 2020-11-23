غرفة "التنسيقية": لم نرصد مخالفات تؤثر على نزاهة الانتخابات

بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملها في الساعة 9 صباحاً لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، من خلال 1400 متابع، موزعين على الـ13 محافظة خلال المرحلة الأولى التي تجرى بها جولة الإعادة.

وقالت غرفة العمليات المركزية للتنسيقية: "مر متابعونا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان".

وأفاد متابعو "التنسيقية"، بأن اللجان شهدت إقبالاً متوسطاً، حيث تصدّرت معدلات التصويت من الشباب والسيدات المشهد الانتخابي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت، خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقاً مشهوداً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار متابعو "التنسيقية" إلى عدم رصدهم أيّ مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابات.

وعرض تقرير التنسيقية بعض مشاهد اللجان بالدوائر المختلفة التي تم رصدها عن طريق متابعي التنسيقية، التي جاءت كالتالي:

- محافظة الأقصر "الدائرة الثالثة.. إسنا"

اسم المدرسة: الخلفاء الراشدين الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية 45 - 46

فتحت اللجنة أبوابها الساعة 9 صباحاً مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة، ولا توجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

- محافظة الجيزة "البدرشين"

اسم المدرسة: مدرسة مزغونة - اللجان 80 - 81 - 82 - 83

فتحت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحاً، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني، ولا توجد مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة.

- محافظة أسوان "إدفو"

مدرسة الشماخية الابتدائية الحديثة – لجنة فرعية 45

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحاً، مطبّقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا دون مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة مع إقبال كثيف من الشباب والسيدات، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

- محافظة قنا "بندر ومركز قنا"

مدرسة التجارة المتقدمة – 3

لجان فرعية 121 - 122 - 123

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحاً مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية ولا توجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

- محافظة بني سويف "مركز ناصر"

اسم المدرسة: مدرسة معهد منشأة هديب

رقم اللجنة 170 - 172

فتحت اللجنة الساعه 9 صباحا مطبّقة الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية الانتخابات ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم واستمرار التنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.