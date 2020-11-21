التنسيقية تشارك باليوم العالمي للطفل المبتسر وقمة مصر لريادة الأعمال

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر، والذي تقيمه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، للسنة الثالثة علي التوالي، حيث أقيمت فعالياته هذا العام في مدينة أسوان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب وصندوق "تحيا مصر" بالإضافة للعديد من الشركاء.

كما تمت إنارة "معبد فيلة" باللون الأرجواني، وحيث تضاء في هذا اليوم أهم آثار العالم، تضامنًا مع قضية الأطفال المبتسرين، وكيفية توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم لهم ولأسرهم، وشملت الفعالية حملات توعية بالقري الأكثر احتياجًا، وإقامة مؤتمر علمي هام، وأخيرًا الماراثون من أجل الأطفال المبتسرين.

وفد التنسيقية يشارك بقمة مصر لريادة الأعمال

كما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكون من النائب محمود ترك، والنائب أكمل نجاتي، والنائبة رشا أبوشقرا، والنائبة غادة علي، والأستاذ محمد شلبي، في منتدى قمة مصر لريادة الأعمال، والذي يعقد في أسوان في الفترة من 9-11 نوفمبر، ضمن فاعليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

كما شاركت النائبة غادة على متحدثًا في اليوم الأول من المؤتمر، وذلك في جلسة تمكين المرأة، والتنمية الإقتصادية، وجلسة التنسيقية، وكذلك في جلسة التسويق الشخصى لشباب رواد الأعمال، إلى جانب مداخلات ثرية لكل من النائبة رشا أبو شقرة، ومحد شلبي عضو التنسيقية.

وفي اليوم الثالث بالمؤتمر، شاركت النائبة غادة على كعضو لجنة تحكيم للمسابقة الدولية لرواد الأعمال والمشروعات.

وتحتفل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، هذه الأيام بمرور 3 سنوات على التأسيس