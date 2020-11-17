حسن ضوة آخر مرشحي "التنسيقية" في سباق النواب: نراهن على الشباب

حصدت تنسيقية شباب الأحزاب، 40 مقعدا بمجلسي النواب والشيوخ، بموجب 26 مقعدا بالنواب، ليبقي مرشحا واحدا لا يزال في خضم المعركة الانتخابية عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق، حيث يخوض المهندس حسن ضوة الانتخابات بجولة الإعادة بالدائرة، مع 5 نواب آخرين.

وقال المهندس حسن ضوة، إن فوزه في الجولة الأولى للمرحلة الثانية، ومشاركته في السباق الانتخابي لجولة الإعادة يتطلب المزيد من الجهد، مشيرا إلى أنه يستمر في استهداف طبقة الشباب، وأنهم الفئة التي يستهدفها برنامجه بالفعل.

ضوة: راهنا على الشباب ولم يخذلنا

وأوضح "ضوة" في حديثه لـ"الوطن"، أن الجولة الأولى في المرحلة الثانية في دايرة منيا القمح شهدت منافسة شرسة جدا نظرا لعدد المرشحين الكبير، الذي وصل إلى 43 منهم 4 نواب حاليين، وتمثيل حزب مستقل وطن بـ4 مرشحين على 3 مقاعد إلى جانب تحريات كبار عائلات ونزول 25 مرشحًا من 25 قرية في دائرة تعتمد على القبلية في الأصوات، مما زاد من جهدهم في الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتابع "ضوة"، بدأت في العمل بالشارع منذ نحو 3 سنوات واضعة كل راهانها على الشباب وبالفعل "لم يخذلنا الشباب" وفاز بـ 31 ألف صوت منهم 11 ألف صوت من منيا القمح في سابقة من نوعها حيث لم تبلغ أصوات الناخبين بها سوى 4 آلاف صوت في الانتخابات الماضية.

وناشد لمرشح الوحيد للتنسيقية في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية، كل أهالي الدائرة النزول والمشاركة في الانتخابات يومي 7 و8 ديسمبر المقبل وخصوصا بعد اتضاح الرؤية والاختيار من بين 6 أصوات فقط.

وحصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 26 مقعدا بانتخابات مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية، في الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).

وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي: محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى الشريف، ورشا أبو شقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد بدوي، ورشا فايز.