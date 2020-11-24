7 شروط لحجز وحدة بالمشروع القومي للإسكان بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن أنه لا بد من توافر 7 شروط للمتقدمين لحجز 64 وحدة سكنية منهم 28 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى و36 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بالمحافظة.

سداد مقدم الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم سداد مقدم الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان (الهرم- المانسترلى- المنيل- المحور- الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر) خلال الفترة من 25/11/2020 حتى 10/12/2020.

شروط الحجز

- أن يكون المتقدم شخصا طبيعياً مصري الجنسية ولا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين بها أو العاملين بها.

- ألا يزيد صافى الدخل السنوى للمتقدم من كافة مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه/ شهريا) وللأعزب 50400 جنيه سنويا (بما يعادل 4200 جنيه/ شهريا).

- الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل فى حالة رغبة المتقدم للحصول على تمويل عقارى 1300 جنيه.

- تنطبق على المتقدم للحجز بالمشروع الشروط الواردة بالقانون 148 لسنة 2001 وتعديلاته بشان التمويل العقاري.

متابعة سير أعمال بناء المرحلة الأخيرة لمساكن عشش السودان بحي الدقي.

وقامت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع بمعاينة المرحلة الأخيرة لمساكن عشش السكة الحديد بشارع السودان والممولة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، ويرافقها المهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

تفقدت نائب المحافظ أعمال التشطيبات الداخلية للمباني والتنبيه على سرعة الانتهاء من الأعمال لتسليمها لأهالي المنطقة في أقرب وقت ممكن.