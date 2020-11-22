الجيزة تنهي استعداداتها لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

أكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنَّ المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والمقرر عقدها يومي 23، 24 من نوفمبر الجاري حيث تدخل محافظة الجيزة جولة الإعادة بواقع دائرة واحدة فقط على مقعدين بمراكز ومدن العياط والبدرشين.

وأوضح محافظ الجيزة، في بيان صادر اليوم، أنَّ عدد الأصوات التي يحق لها التصويت في جولة الإعادة هي 625913 موزعة على 202 لجنة فرعية داخل 80 مركزًا انتخابيا بالمدارس والمعاهد الأزهرية وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الوحدات المحلية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكّد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

ووجه "راشد"، بالاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين في أثناء المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى توفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها.

كما أكّد محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وإعداد خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بنطاق المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ مفاجئة، موجهاً بتأكّيد النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول.