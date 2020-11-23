"مستقبل وطن": إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بجولة الإعادة بالمنيا

واصلت غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أعمالها منذ صباح اليوم الاثنين، لمتابعة سير انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب.

ورصدت غرفة العمليات إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب على اللجان الانتخابية بالدوائر الخمس بالمحافظة، ومن المتوقع أن تشهد اللجان الانتخابية خلال الساعات القادمة إقبال كثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكدت "غرفة العمليات" برئاسة النائب زين الأطناوى أمين التنظيم بالمحافظة، ووليد عبد القوى أمين مساعد تنظيم المحافظة أن كافة الكوادر الحزبية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا متواجدة أمام اللجان لمساعدة الناخبين وتذليل اى عقبات، مع الألتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .

وفي المنيا تجرى جولة الإعادة على 15 مقعدا، داخل 474 مركزا انتخابيا و1021 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألفا و267 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.