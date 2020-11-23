السيسى يستقبل رئيس شركة أورانج

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، ستيفان ريتشارد رئيس شركة "أورانج" العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا كبار مسئولي الشركة في مصر، وعلى المستوى الإقليمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة "أورانج العالمية"، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس في هذا السياق، تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة "أورانج" وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية في كل المجالات، أخذا في الاعتبار، عملية التنمية الشاملة الحالية في مصر، وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي، والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "أورانج العالمية"، حرص الشركة على التوسع في أنشطتها في مصر، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة، التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فضلاً عما تتمتع به من كوادر شابة وعمالة مؤهلة.

وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر، بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع، عبر توطين التكنولوجيا في مختلف المحافظات، والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة، التي باتت تتمتع بها مصر في مجال المدن الجديدة والطرق والمحاور.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع شركة "أورانج"، وزيادة استثماراتها في مجالات خدمات الاتصالات، والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وإتاحة الخدمات الذكية، بما يساهم في الدفع قدما بعمليات الشمول المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع الاتصالات في ظل الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.