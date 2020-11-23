أسقف عام إسنا وأرمنت يدلي بصوته في جولة الإعادة بانتخابات النواب

أدلى الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، بصوتهِ في انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، بلجنة الإدارة الصحية بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، رافقه عدد من أعضاء الكنيسة.

ورافق الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، خلال الإدلاء بصوته بلجنة الإدارة الصحية، القس متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا ووكيل المطرانية، وكذلك لحثهم المواطنيين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020.

وأعرب الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، عن سعادته للمشاركة في الانتخابات، قائلا: "هي مشاركة وطنية ودائما الكنيسة تحث أبنائها على المشاركة الإيجابية في كل ما يساهم في بناء الوطن وتقدمه".

يشار إلى أن الدائرة الثالثة أكبر دوائر المحافظة من حيث الكتلة التصويتية ومقرها مركز شرطة إسنا، يتنافس فيها، باهي أمين محمد محمود، ومحمد النوبي عامر محمد النوبي علي الشهير بالعمدة تقادم، ولكل منهما ثقله في الدائرة المعروفة بالقبلية الشديدة وتعصب العائلات.

جدير بالذكر أن لجان دوائر محافظة الأقصر الثلاث كانت قد فتحت أبوابها في المواعيد المقررة، صباح اليوم، وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بجميع مدن المحافظة في موعدها، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمحيط اللجان.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 759. 836 ناخبًا، موزعين على 283 لجنة فرعية، و3 لجان عامة بثلاثة دوائر انتخابية، يخوضها 6 مرشحين، بواقع 2 للدائرة الأولى، و2 للثانية و2 للثالثة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد، بواقع واحد بكل دائرة.

وشهدت عدد من لجان القرنة وأرمنت، تواجدًا نسائيًا مكثفًا منذ الصباح الباكر، وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط اللجان بصدادات مرورية لتأمينها، ولم تسمح للسيارات بالوقوف بجوارها.

واتخذت السلطات بالأقصر العديد من التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تنفذها عبر حزمة إجراءات خدمية و احترازية للتيسير على الناخبين ودعم ممارستهم لحقوقهم الدستورية بالإدلاء بأصواتهم مع اتباع إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".