محسن جابر ينعى طارق عاكف:‏ وداعا يا غالي ورفيق مشوار حياتي

أعرب المنتج الكبير محسن جابر، عن حزنه الشديد لرحيل الملحن والموزع الكبير طارق عاكف، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

وكتب "جابر"، عبر حسابه على موقع ‏‏"الفيس بوك": "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. فقد الوسط الموسيقى المصرى ‏والعربى قمة من القمم الموسيقية صديقى وأخى ورفيق مشوار حياتى الموسيقار الكبير طارق عاكف، الذى قام بالتوزيع الموسيقى والتنفيذ ‏لمعظم نجاحاتى وردة بتونس بيك وحرمت احبك وميادة الحناوى أنا مخلصالك وكبريائى وغيرها".

وأضاف "اللهم بعزتك وجلالك واسمك الأعظم الذى ‏إذا دعيت به أجبت أن تغفر لعبدك طارق عاكف وتدخله جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ‏وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى أن نلتقى. وداعا ياغالى".‏

وشيع جثمان الموسيقار طارق عاكف، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.الموسيقار طارق عاكف، من مواليد 28 نوفمبر 1960، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

ومن أبرز الأغنيات التى قدمها طارق عاكف خلال مشواره "قلبي عشقها وتوأم روحي وفرق كبير ومغرم يا ليل وآسف حبيبتي" لراغب علامة و"ماجبش سيرتي وسيدي وصالك" لأنغام و"إنت مين وكل دي إشاعات" لسميرة سعيد و"حرمت أحبك" لوردة الجزائرية.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة التونسية لطيفة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

ونعى الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "اليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمري، هو من وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف.. إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".