الجندي: من يعتبرون الجنة حقا حصريا لهم بتبعون إبليس

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، إن من يرى نفسه أفضل من الآخرين، وأن الجنة حق حصري له وليس للآخرين حق في دخولها، يعد من أتباع إبليس.

وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" أن هؤلاء النوعية من الناس يتحدثون باسم الله وأنهم الوحيدون القادرين على حماية الشرع وأن الآخرين أشخاص لا يستطيعون فعل أي شيء.

وذكر "الجندي"، أن هؤلاء النوعية من الناس، كبيرهم إبليس، لأن هو من رأي نفسه أفضل من الآخرين، كما ورد في القرآن الكريم "قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ".

ولفت إلى أن الصالحين هم الأشخاص الذين يرون أن الآخرين أفضل منهم، وأقرب إلى الله، لكن في أمور الدنيا يحق لهم أن يقولوا أنهم أفضل من آخرين، بناء على مهاراتهم وخبراتهم، كما قال النبي يوسف في القرآن في سورة باسمه "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ"، ورأينا دعوات الأنبياء في القرآن الكريم ومنها أدخلني برحمتك في الصالحين منبها أن الإنسان التقي، والقريب إلى الله لا يمدح نفسه كماء جاء في القرآن الكريم "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى".

وورد عن أبو الأنبياء النبي إبراهيم دعاء في القرآن الكريم "ربِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَلْ لِي لِسَان صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ" وهذا أكبر دليل على أن الصالحين دائما يرون أنهم أقل من الآخرين في أعمال الخير والقرب إلى الله".