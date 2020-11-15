الجندي: الرؤى في المنام ليست قاصرة على الصالحين فقط.. ممكن "كافر يشوفها"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرؤى في المنام، ليست قاصرة على الصالحين فقط، مشيرا إلى أنه من الممكن تأتي رؤية في المنام لشخص كافر أو تارك للصلاة، وتكون رسالة من الله سبحانه وتعالى، موضحًا في الوقت ذاته، أن الرؤية في المنام ليس لها ميعاد محُدد كما يعتقد البعض، بأنها تكون عقب صلاة الفجر.

واستشهد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "dmc"، بقول الله تعالى "وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍۢ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ"، موضحًا أن هذا الملك لم يكن مسلما، وتحققت رؤيته.

وتابع: "الرؤية ليست قاصرة على المسلمين المؤمنين فقط، لازم أصلح المعلومة دى لأن الكلام ده مهم جدا.. ممكن غير المسلم، وممكن واحد كافر يشوف رؤية"، موضحًا أن الرؤية رسالات خاصة من الله سبحانه وتعالى، يرسلها لمن يشاء من عباده، ويتذكرها عندما يقوم من نومه، بينما الأحلام التي يراها الإنسان في منامه، ولا يتذكرها عندما يستيقظ لا تعد رؤية.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الرؤى التي يراها الأنبياء حق، حيث إن رؤى الأنبياء، نوع من أنواع الوحي، فالوحي يأتي للأنبياء بصور مختلفة، منها "المنامات"، مستشهدًا بقوله تعالى: "لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ"، كما أن تفسير رؤى الأنبياء خاص بهم وحدهم، معقبًا: "يجب ألا تقيسوا أنفسكم وشيوخكم على هؤلاء الأنبياء".