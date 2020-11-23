مقاطعة أمريكية وحيدة بلا كورونا.. وصحة تكساس لـ"الوطن": بها 169 نسمة

بالرغم من تفشى فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يترك ولاية من الولايات إلا وامتد إليها، لكن مقاطعة واحدة في تكساس استعصت على الجائحة، فلم تسجل ولو حالة واحدة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن مقاطعة "لافينج" التي تقع في منطقة غربي ولاية تكساس الغنية بمواردها النفطية، لم تسجل أي حالة إيجابية بالفيروس، والأهالي ينظرون إلى هذا الأمر بمثابة مصدر للفخر.

"الوطن" تواصلت مع مكتب الخدمات الصحية بولاية تكساس الأمريكية، والذي أرجع عدم تسجيل حالات من بين سكان "لافينج"، إلى أن تعداد المقاطعة لا يتجاوز 169 نسمة.

وأضاف المكتب في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ"الوطن": "تعد المقاطعة ثاني أقل مقاطعة أمريكية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، بعد مقاطعة كاولو بولاية هاواي، بالإضافة إلى أن لافينج لا يوجد بها مجتمعات مدمجة فالمجتمع المدمج الوحيد هو مينتون والذي يعد عاصمتها".

وتابع: "لا يوجد مدارس في المقاطعة حيث تم إغلاق نظام المدارس عام 1972، حيث إن الالتحاق للدراسة كان يقتصر على تلميذين فقط، ما أدى إلى دمج الطلاب من أبناء المقاطعة في مدرسة وينك بتكساس".

وأوضح مكتب الخدمات الصحية أن الحالة الإيجابية الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد لم تكن لأحد سكان المقاطعة ولكن أحد العمال الذين تواجدوا في "معسكر الرجال" وهو سكن مؤقت لعمال حقول النفط والغاز العابرين بالقرب من وسط المدينة وتم إجراء اختبار له في مكتب الصحة المحلي بالمقاطعة.

وتعتبر مينتون، البلدة الوحيدة في المقاطعة موطن أول عمدة منتخبة في ولاية تكساس، إدنا ريد كلايتون ديويس، التي تم تعيينها في المنصب في يناير 1945، ثم فازت في الانتخابات للاستمرار في المنصب حتى عام 1947، ولم تحمل مطلقًا سلاحًا ناريًا، وأبلغت عن اثنين فقط اعتقالات طوال فترة ولايتها.

وكانت مقاطعة إزميرالدا في ولاية نيفادا الأمريكية أعلنت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي.