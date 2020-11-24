الأسعار انخفضت.. بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في مصر

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الحالي، بعد استقرار دام لأكثر من أسبوعين، وتقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار مختلف أنواع الدواجن البلدي والمزارع والبيض "بورصة الدواجن".

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار بيع الدواجن انخفضت اليوم، وجاءت كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر بيع الكيلو المعلن للدواجن بالمزارع 18 جنيها، على أن تصل للمستهلك بسعر 20 جنيها.

سجلت كارتونة البيض 24 ونصف جنيها بالمزرعة على أن تباع للمستهلك بسعر 29 جنيها.

وأضاف عبدالعزيز السيد في حديثه لـ"الوطن"، أن ارتفاع أسعار الدواجن أو انخفاضها يرتبط بعدة عوامل مختلفة سواء كانت أسعار العلف أو أسعار الكتكوت وغيرها، موضحًا أنه يأمل أن يصل سعر الدواجن للسعر العادل الذي يحقق هامش ربح للمربي بأن يصل كيلو جرام الدواجن البيضاء لـ24 جنيهًا، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، الذي تجاوز 7 آلاف جنيه.

يذكر أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، حيث تنتج سنويا 1.6 مليار طائر، منهم مليار دجاجة في السنة 30% إنتاج ريفي، و125 مليون دجاجة إنتاج بلدي في العام، أما إنتاج مصر من البيض بلغ 13 مليار بيضة سنويُا.

وناشد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة السيطرة على السوق المصرية من خلال إنشاء بورصة للدواجن، تقوم بوضع آليات تضمن الأسعار العادلة لكلًا من المستهلك والمربي، وذلك قبل الوصول لمشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق، موضحا أن بهذه الوتيرة ستشهد السوق المصرية خروج العديد من التجار حتى يصل الدجاج للسعر العادل للمُربي.