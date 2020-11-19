بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-11-2020 في مصر

في مستهل معاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلية، وفقًا لبيانات غرفة الثروة الداجنة، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من 20 إلى 21 جنيها من المزرعة.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، إن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء من المزرعة يتراوح ما بين 20 إلى 21 جنيها من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 23 و26 جنيها للكيلو.

وأَضاف أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كيلو جرام، تباع في المحلات والسوبر ماركت للمستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرًا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 33 جنيها.

ووصلت أسعار بورصة الدواجن، إلى أدنى سعر لها في شهر أغسطس من عام 2020، حيث كان سعرها في المزارع 16 جنيها، والتي كانت تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين وصغار التجار.

أسعار الأعلاف تواصل الارتفاع

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأعلاف مازالت تواصل زيادتها حيث وصل سعر بيع الطن إلى 7800 جنيه، مقابل 7100 جنيه الشهر الماضي، وهو ما يعني أن سعر الطن سجل زيادة 700 جنيه خلال شهر واحد فقط، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة عادلة للدواجن تتحكم بزمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق.

وأرجع رئيس الشعبة، سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الإنتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عددا كبيرا من المستهلكين يلجأون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدى الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.