بورصة الدواجن اليوم الأحد 22-11-2020 في مصر

استقرت بورصة الدواجن في بداية اليوم، بعد أسبوع من الاستقرار، وفقًا لبيانات غرفة الثروة الداجنة، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من 20 إلى 21 جنيها من المزرعة.

وترصد "الوطن" أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة بالأسواق، وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن، مسلطة الضوء على رحلة أسعار الدواجن على مدار الأشهر الماضية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم.

بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار بورصة الدواجن في مستهل معاملات اليوم، وفقا لما صرح به عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاء سعر الكيلو من الدواجن البيضاء من المزرعة يتراوح ما بين 20 إلى 21 جنيها من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 23 و26 جنيها للكيلو.

وأَضاف أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كيلو جرام، تباع في المحلات والسوبر ماركت للمستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرًا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 33 جنيها.

وأوضح أن سعر بيع الفراخ الساسو بالمزرعة لـ 23 جنيها ليباع للمستهلك بسعر 27 جنيها، بينما يباع الكيلو للدواجن البلدي الحر فسجل 28 جنيها بالمزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر 31 جنيها.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وتعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.