الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار: غزيرة على السواحل الشمالية

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم وغدًا، طقس جميل، لا يوجد به أي مشكلات، ولكن حالة عدم الاستقرار تبدأ من يوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، اليوم الاثنين، أنه بداية من يوم الأربعاء، سيكون هناك أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وهي: السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، والعريش، ورفح، وقد تشهد أمطار رعدية أحيانا.

وتابعت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة للوجه البحري، من المتوقع أن يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة، على كل محافظات الوجة البحري، ولكنها ستكون أكثر شدة على شمال الوجه البحري، مثل كفر الشيخ، بلطيم، دمنهور، الدقهلية، البحيرة، وبالنسبة للقاهرة فإن فرص الأمطار عليها متوسطة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ولكن يوم الجمعة ستكون بعيدة عن الأمطار.

وأوضحت، أن محافظات شمال الصعيد وهي بني سويف والمنيا، ستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة، يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت، أن هذه الحالة سوف تستمر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ولكنها سوف تنخفض حدتها يوم الجمعة، حيث تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على الوجه البحري، وباقي أنحاء الجمهورية تنعدم فرص الأمطار.

وأشارت "شاكر"، إلى أن هذه الفترة ستشهد نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس، وبعد يوم الجمعة تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 20 درجة، والصغرى 13 درجة، ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة أثناء الليل، وبالتحديد يومي الأربعاء والخميس، سيشعر المواطنون بالبرودة أكثر من يوم الجمعة.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، لأننا مقبلين على فصل الشتاء.