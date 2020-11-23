الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بداية من الأربعاء: ستقل يوم الجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانا تحذيريا بحالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية تبدأ بعدم الاستقرار يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى يوم الجمعة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc"، أن هذه الحالة ستبدأ من يوم الأربعاء بأمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد مثل الإسكندرية ورشيد وبلطيم والعريش ورفح وستكون رعدية على بعض المناطق.

وتابعت أن الحالة الجوية ستمتد لمحافظات الوجه البحري بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وستكون رعدية على بعض محافظات الوجه البحري، ستكون الأمطار متوسطة في القاهرة وستستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، وستقل فرص سقوطها يوم الجمعة.

وأردفت أن يوم الجمعة سيشهد قلة شدة هذه الحالة الجوية، وستكون الأمطار مستمرة من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على محافظات الوجه البحري، أما القاهرة وشمال الصعيد فإن حالة الأمطار فيها ستنتهي يوم الخميس.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد نشاط رياح وانخفاضا في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، بالإضافة إلى الجمعة، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح وخصوصا أثناء فترة الليل: "كأننا دخلنا فصل الشتاء"، موضحةً أن الحالة الجوية ستعود إلى المعدلات الطبيعية بعد يوم الجمعة، إذ تبقى أقل من شهر على بداية فصل الشتاء، وسيؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية وخاصة على البحر المتوسط وارتفاع الموج سيصل إلى أكثر من 3 أمتار ولن يكون مهيأ لعمليات الصيد والملاحة.