"الحكومة": محافظات شمال مصر ستشهد موجة جديدة من الأمطار الأربعاء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأمطار التي تشهدها مصر منذ 4 سنوات، مختلفة بشكل كبير جدا عن كمية الأمطار التي اعتادت عليها على مدار عقود من الزمان، بسبب التغيرات المناخية التي تضرب العالم كله، ونتج عنها هطول الأمطار بغزارة ليست معتادة.

وأكد أن يوم الأربعاء المقبل، ستشهد محافظات شمال مصر "الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط"، وأجزاء من محافظة البحيرة ومطروح، نوة جديدة أو موجة جديدة من هطول الأمطار، لذلك أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على محافظي هذه المحافظات، أن يستعدوا تماما لهذه الموجة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تعرضه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc": "كان من المنطقي عدم إنشاء شبكات صرف، لأن مناخ مصر كان جافا ومختلفا عما تشهده حاليا، والآن نتعامل مع هذه الكميات، من خلال الشبكات الموجودة وسيارات شفط المياه".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "يظل هناك المزيد من الحاجة إلى نشر عدد كبير من السيارات في محافظات معينة لشفط المياه، والتعامل في الوقت الحالي، يتم عن طريق شبكة الصرف الصحي، وهي شبكة ليست حديثة، خاصة في المدن القديمة، حيث مضى عقود على إنشائها، وهذا هو الوضع الذي نتعامل من خلاله".

وأوضح: "بدأنا نتبع استراتيجية جديدة، مثل منح الإجازات ونعطل المدارس وبعض المصالح الحكومية، لكي تستطيع الأجهزة الحكومية أن تعمل على الأرض، ولكل محافظة سلطة تعطيل الدراسة والمصالح الحكومية الموجودة في نطاق المحافظة، إذا ارتأى أن الواقع على الأرض، يفرض هذا التعطيل".

وحول وضع كورونا، أكد أنه لا تهاون في توقيع الغرامات على مخالفة إجراءات كورونا، أو تطبيق الإجراءات في المصالح الحكومية، وعدم تقديم الخدمات لأي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية والبنوك وكل الهيئات أو الجهات والمباني، التي يشملها قرار رئيس الوزراء بإلزامية ارتداء الكمامة.

ولفت، إلى أن المستلزمات الطبية متوفرة بكثرة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات وزارة التعليم العالي والصيدلية: "لا نشهد حاليا أي نقص من الأدوية، التي كان فيها نقص أثناء الموجة الأولى من كورونا، لأن شركات الأدوية، ضاعفت إنتاجها، وسيكون على المحافظين التأكد أولًا بأول من استمرار هذه الوفرة".