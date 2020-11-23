لأول مرة.. محافظ الفيوم ينظم مسابقة لأفضل قرية وشارع

أطلق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسابقة لأول مرة من نوعها بالمحافظة، بين القرى والمدن للفوز بلقب "الأفضل".

وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل شارع وحي ومدينة، بالإضافة إلى أفضل قرية ومركز، مُشيرًا إلى أنّ مرحلة التقييم ستستمر شهرًا كاملًا، وبعدها يتم الإعلان عن الفائزين.

ووجه "الأنصاري"، أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، بضرورة التنسيق مع مسئولي الأمن الصناعي والبيئة، لمراجعة جميع مكابس القمامة بالمحافظة، وغلق المخالف منها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مكبس.

واستمع المحافظ إلى مقترحات رؤساء المراكز والوحدات القروية بشأن تطوير منظومة النظافة في الشوارع، خصوصًا بعد تكرار شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا، اليوم الاثنين، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة وبحث آليات الارتقاء بقطاعات النظافة العامة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث أشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها مجالس المدن والمراكز والوحدات المحلية في هذا الملف من جانب كافة المسئولين بالمحافظة، وكذا دور رؤساء المراكز والمدن والقرى حيث تم الانتهاء من إجراءات التصالح لجميع المخالفات التي تم رصدها.

وأشار "التوني"، إلى أنّ المحافظ أمر رؤوساء المجلس والمدن، باستمرار لجان الحصر الميداني بجميع المراكز والقري، مع عدم السماح بإقامة أي مباني جديدة داخل أو خارج الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدي الفوري لأي حالة تعدٍ جديدة يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.