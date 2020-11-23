أكبر معمرتين بسنورس وأبشواي تدليان بصوتيهما في انتخابات الفيوم

وسط تهافت الجميع على الهرولة لمساعدتها في الوصول إلى لجنتها الانتخابية، أدلت "أم محمد" معمرة بمركز سنورس (97 عامًا)، بصوتها في إحدى لجان الدائرة الثالثة ومقرها مركزي "طامية وسنورس" مساء اليوم، في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.

وبينما تعلو ابتسامتها وجهها، طلبت من الشباب مساعدتها في الوصول إلى لجنتها بمدرسة سنهور القبلية، موجهةً عددا من الشباب الجالسين على مقهى بجوار المدرسة إلى الدخول للجنة والإدلاء بأصواتهم بدلًا من الجلوس على المقاهي.

وفي لجنة قرية الحامولي، بمركز يوسف الصديق، أدلت الحاجة "أم سيد" صاحبة الـ 99 عامًا بصوتها في جولة الإعادة بالدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق.

وتصدّرت المرأة المشهد الانتخابي بمحافظة الفيوم منذ بداية الاقتراع، حيث حرصت السيدات على الإدلاء بأصواتهن من اللحظات الأولى لعملية الاقتراع، فيما شهدت لجان 96 و97 و98 بالمقر الانتخابي بالحامولي بمركز يوسف الصديق، ولجان قرية أباظة رقمي 99 و100 بذات المركز زحامًا شديدًا من السيدات على تلك اللجان.

ويتنافس 14 مرشحًا على 7 مقاعد انتخابية، حيث يبلغ نصيب مركز إطسا في تقسيم الدوائر الجديد مقعدين، بينما مركزي طامية وسنورس لهما ثلاثة مقاعد، وأخيرًا مركزي أبشواي ويوسف الصديق مقعدين.

جدير بالذكر أن عدد كبير من ذوي الهمم حرصوا على الذهاب إلى لجان الانتخابات في كافة مراكز محافظة الفيوم مبكراً، ومنهم من ذهب على كرسي متحرك، وآخرون ذهبوا بمساعدة ذويهم، سواء من الأهل أو الجيران، الذين رافقوهم حتى الإدلاء بأصواتهم، وعادوا بهم إلى منازلهم بعد أداء واجبهم الوطني.

وبلغ عدد اللجان الانتخابية 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقراً انتخابياً بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخباً بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم، والتي تُجرى على مدار يومين.