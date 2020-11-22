محافظ الفيوم: انتهينا من ملفات التصالح قبل المهلة المحددة

تفوقت محافظة الفيوم على كافة المحافظات الأخرى في الانتهاء من ملف التصالح للمباني المخالفة، حيث وصلت إلى 100% على إجمالي عدد المخالفات المتواجدة بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّه تم الانتهاء من كافة ملفات التصالح التي وصلت إلى 113 ألف طلب بإجمالي 410 مليون جنيه حصلت عليها الدولة جراء المبالغ المدفوعة مقدمًا لجدية التصالح، موضحًا أنّه لا يزال هناك بعض المواطنين يصرون على المخالفة والتعدي بالبناء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة ولكن يتم التصدي لهم بكل حزم.

وكشف "الأنصاري" أنّه تم إزالة 800 مخالفة جديدة في المهد حتى الآن، خصوصًا أنّ هناك مواطنين يتقدمون بطلب للتصالح قبل التعدي ويقوم بالبناء بعد تقديم الملف قبل أن تذهب اللجنة للمعاينة، وكل هذه الحالات تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معها.

ولفت إلى أنّ الفيوم نجحت في الانتهاء من كافة ملفات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة بأسبوعين بسبب تخفيض سعر المتر في القرى وبلغ 50 جنيهًا بالإضافة إلى استقبال ملفات التصالح بأقل مستندات ممكنة، وفتح المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح لتخفيف الضغط على مجالس المدن، بالإضافة إلى استقبال الملفات على مدار اليوم فترة صباحية ومسائية كان يصل العمل بالمسائية أحيانًا للثانية بعد منتصف الليل، كل تلك الأمور شجعت المواطنين التقدم للتصالح.

وأشار الأنصاري إلى أنّ أهالي الفيوم استجابوا بشكل قوي جدًا للتصالح، بالإضافة إلى تدخل عدد كبير من رجال الأعمال والأحزاب السياسية الذين دفعوا مبلغ التصالح بالكامل لغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح الأنصاري أنّه تم استحداث منظومة جديدة بالمحافظة للرصد والتصوير اللحظي تم تفعيلها من أجل القضاء على أي محاولة للتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، الأمر الذي جعل كل مواطن يخاف من التعدي بالبناء بأي صورة من صور التعدي.