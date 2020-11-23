محافظ سوهاج يتفقد اللجان الفرعية للاطمئنان على سير الانتخابات

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددا من اللجان الفرعية بحي شرق ومركز سوهاج، اليوم، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لمجلس النواب، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين .

بدأ المحافظ جولته بتفقد ثلاث لجان بمدرسة سوهاج الثانوية بنات، ولجنتين بمدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية المشتركة بحي شرق سوهاج، وثلاث لجان بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية بجزيرة شندويل بمركز سوهاج، حيث اطمأن من رؤساء اللجان على توافر كافة سبل الراحة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن انتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن .

وأشار " الفقي " إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

رافق المحافظ خلال جولته السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.