بمراقبين وغرف عمليات.. أحزاب تتابع التصويت بجولة إعادة انتخابات النواب

انطلقت جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى، اليوم، حيث تكثف الأحزاب من تحركاتها وتتابع العملية الانتخابية في ظل منافسة حزبية للعديد من الأحزاب، أبرزها "مستقبل وطن والشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية"، إلى جانب عدد كبير من المستقلين.

"حماة الوطن": غرفة عمليات لرصد المخلفات

وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب شكل غرفة عمليات تساعد وترصد أي مخالفات تتم في دوائر المرشحين من خلال مندوبنا وبخاصة من خلال الوحدات لسلامة الأصوات وتمام سير العملية، مشيرًا إلى أن الحزب يقدم كل الدعم للمرشحين من خلال الوحدات الحزبية المنتشرة في المحافظات خصوصا التي بها دوائر تخضع للإعادة.

وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في حديثه لـ"الوطن": "لنا 10 مرشحين لا يزالون ينتظرون الإعادة ونتمى فوز نسبة كبيرة منهم مما يجعلنا نقدم المزيد من الدعم خلال جولة الإعادة التي تشهد منافسة كبيرة"، إلى جانب الدعم المعنوى المستمر فأن الحزب يدعم المرشحين إعلاميًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة ما تمر به من ظروف أستثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد تمنع عقد الاجتماعات واللقاءات حفاظا على صحة المواطنين وبالتالي تنصب.

وأوضح أن الحزب يعمل على الدعاية من خلال صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بكل مرشح إلى جانب الوحدات الحزبية القاعدية المشكلة في الأحياء أو القرى لدعم المرشح فضلا عن المساعدة في الإجراءات الخاصة بكافة الأمور المتعلقة بالشكل القانونى للمرشحين.

مستقبل وطن: غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي لمتابعة سير الانتخابات

أعلن المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إنشاء غرفتي عمليات مركزية ولوجستية بالمقر الرئيسي بالحزب، وإنشاء غرف عمليات بجميع المراكز والوحدات الحزبية، لمتابعة سير العمل بانتخابات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظة.

وأوضح عمر، أنه تم عقد غرفة العمليات المركزية برئاسة عمران أبو عقرب وغرفة العمليات لوجستية برئاسة محمود زين منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، على أن يستمر عمل غرفتي العمليات حتى نهاية العملية الانتخابية.

"تنسيقية الأحزاب": لدينا 1500 مراقب على الانتخابات في كافة المحافظات

وقال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية مستعدة غدا للجولة الثانية للإعادة في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020 وتعقد اللجنة لجنة خاصة لمتابعة الانتخابات ويتنشر 1500 عضو مراقب على الانتخابات بتصريح من الهيئة العليا للانتخابات في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه "نجاتي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، رسالة باسم التنسيقية إلى المواطنين للنزول للإدلاء بصوتهم، وغدا سيكون يوم حافل بالحضور من جانب الشباب والسيدات وسط منافسة شرسة في المقاعد الفردية من مرشحين مستقلين ومن الأحزاب.

وأضاف أن اللجنة شكلت غرفة مركزية تتابع الانتخابات في مختلف اللجان في الجمهورية ويقودها الشباب الذي يريد أن يصنع فارقا في الانتخابات التي تمثل عرسا ينتظره المواطنون كل 5 سنوات لاستكمال المؤسسات التشريعية في مصر.

وتابع: "في التنسيقية متحيزين للمرأة 46% من المرشحين سيدات، تواصلنا مع المصريين في الخارج للحشد للتصويت وهكذا فعل المستقلين والأحزاب لحشد التصويت للمصريين في الخارج الحريصين على الإدلاء بصوتهم".