تزايد أعداد الناخبين بلجان العياط للتصويت في انتخابات مجلس النواب

شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، منذ قليل، تزايد أعداد الناخبين والناخبات على المقار الانتخابية بمركز ومدينة العياط، للإدلاء بأصواتهم، في أول أيام جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة، من رجال الشرطة والجيش، لتسيير العملية الانتخابية.

وواصل العديد من العاملين باللجان الانتخابية، تطهير وتعقيم المقار الانتخابية، عقب انتهاء ساعة استراحة القضاء، من تعقيم اللجان ودورات المياه، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى توزيع الكمامات الطبية على الناخبين والناخبات.

وقال أحمد مصطفى، أحد الناخبين بمدينة العياط، إن العملية الانتخابية في أول أيام جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، تسير بصورة منتظمة، كما أن أعمال التعقيم والتطهير داخل المقار الانتخابية، تتم بصورة منتظمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن أعداد الناخبين تزداد مع الساعات الأخيرة من أول أيام التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى.

وأضاف مصطفى لـ"الوطن"، أن هناك صراع شرس بين المرشحين الحزبيين والمستقلين، مؤكدا أن أهالي البدرشين والعياط، يشاركون في الانتخابات البرلمانية بشكل جيد، ويأملون في تحقيق مطالبهم المشروعة، التي وعد بها جميع مرشحي الدائرة الثالثة، حال فوزهم في الانتخابات البرلمانية.

وطالب جميع أهالى الدائرة، بالنزول إلى اللجان الانتخابية والمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب، واختيار من يمثلهم في البرلمان القادم، والتعبير عن آرائهم في الاستحقاقات الانتخابية.