بالأسماء.. 100 نائب يتصارعون للحفاظ على مقاعدهم بجولة الإعادة

يخوض حوالي 100 نائب جولة الإعادة في معركة أخيرة للاحتفاظ بالمقعد البرلماني بينما غاب النواب عن المنافسة في محافظات السويس والقليوبية والأقصر والوادي الجديد بينما تجري الإعادة بدائرة واحدة بالجيزة، وهى البدرشين والتي غاب فيها النواب عن المنافسة، كما تم حسم جميع مقاعد البحر الأحمر من الجولة الأولى.

ويخوض 56 نائب جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي بدأت اليوم الاثنين 23 نوفمبر للحفاظ على مقاعدهم، ويتنافس فيها 220 مرشح على 110 مقعد.

وغاب النواب عن الإعادة في محافظات البحر الأحمر التي تم حسم جميع مقاعدها من الجولة الأولى، وفي محافظة الجيزة التي تجري الإعادة فيها بدائرة واحدة وهي البدرشين على مقعدين كما غاب النواب عن المنافسة ولم يصلوا للإعادة في محافظتي الوادي الجديد والاقصر.

ويخوض النواب معركة شرسة خاصة أن بعضهم يخوض الانتخابات بصفة مستقل ضد تحالف الأحزاب أو ضد مرشحي مستقبل وطن، وستكشف الساعات المقبلة حتى إعلان نتيجة الإعادة من يحتفظ بمقعده من نواب المرحلة الأولى، ومن يلحق بالخاسر في الجولة الأولى بل أن بعض النواب يخوضون منافسة أمام بعضهم البعض في عدد من دوائر الإعادة أبرزهم في دار السلام بين علي عبد الونيس وأكمل قرطام.

وينافس في الانتخابات بجولة الإعادة في محافظة بني سويف التي تعد من أبرز محافظات الصراع عدد من النواب، وهم الدكتور عبد الرحمن برعي النائب الحالي بدائرة مركزوبندر بني سويف، مرشح حزب حماة الوطن بنفس الدائرة، وعبد الحكيم مسعود، النائب الحالي مرشح حزب النور، والنائب عصام خلاف، مرشح حزب مستقبل عن دائرة ناصر والواسطى والنائب حسام العمدة، مرشح حزب مستقبل وطن النائب الحالي عن دائرة ببا.

وفي الفيوم يخوض جولة الإعادة 6 نواب بعد استبعاد النائب منجود الهواري والنواب الذين يخوضون الإعادة للحفاظ على مقاعدهم وهم ياسر سلومة و كامل فيصل وكمال أبو جليل ومحسن أبو سمنة و أحمد مصطفى عبد الواحد والنائب علاء العمدة.

أما في الإسكندرية فيخوض عدد كبير من النواب الحاليين جولة الإعادة باختلاف صفاتهم الحزبية وتوجهاتهم وهم "هيثم الحريري ومى محمود وإلهام المنشاوي وعمر الغنيمي وعمرو كمال و أحمد الشريف وأحمد خليل مرشحا حزب النور وسمير البطيخى وأبو العباس تركي وعبد الفتاح محمد يحي وعفيفي كامل.

ويتخذ الصراع شكل مختلف في سوهاج فالمنافسة بين النواب والمرشحين تأخذ أشكال عديدة مع اختلاف الصفة بين حزبيين ومستقلين حيث يخوض المنافسة محمود أبو الخير وجابر الطويقي وياسر نصر جلال وزكريا حسان ومصطفي سالم وصلاح شوقي عقيل ومصطفي حسين ابودومة.

أما محافظة مطروح فلم ينجح في الوصول للإعادة حفاظا على مقعده إلا نائبا وحيدا بعد خروج كل النواب حيث يخوض في دائرة الحمام النائب رزق جالي نصر الله الإعادة في صراع أخير للحفاظ على المقعد.

وفي محافظة أسيوط هناك 5 نواب يخوضون جولة الإعادة وهم محمد حمدي الدسوقي والبدرى ضيف وتادرس قلدس ويونس الجاحروإبراهيم نظير.

اما في محافظة المنيا وتعد من أكبر المحافظات التي يخوض فيها نواب صراع الاحتفاظ بالمقعد خاصة بعد خروج أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة والنائب الحالي والرئيس السابق للجنة الاقتصادية عمرو غلاب، ويخوض الإعادة من نواب البرلمان الحالي فيها، عثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان، شهرته العمدة عثمان، "مستقبل وطن" وسيد عبد الوهاب عبد الهادي علي، شهرته سيد أبو بريدعه، "مستقل" و توحيد تامر علي محمد موسي، وشهرته أحمد تامر، "مستقبل وطن" و سمير رشاد أحمد عيد، وشهرته المستشار الدكتور سمير رشاد أبو طالب "حماة الوطن" ومجدي ملك مكسيموس عبد الملاك، وشهرته المهندس مجدي ملك، "مستقبل وطن" وإيهاب عبد العظيم جابر أحمد، عن حزب "الوفد الجديد" و حسين حسني حسين غيته، وشهرته الدكتور حسين غيته، عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" ومحمد بدوي محمود عبد الرحيم، عن حزب "حماة الوطن"و رياض عبد الستار حسن إبراهيم وشهرته رياض عبد الستار، "مستقبل وطن" و محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، عن حزب "مستقبل وطن".

كما تشهد دوائر محافظة البحيرة منافسة بين محمود عادل سعد جاد الله شعلان و عاصم مرشد بدائرة كوم حماده والنائب عماد فؤاد محروس، كفر الدوار والنائب عاصم الفقي بدائرة دمنهور وخالد عبد المولى أبو الخطيب بدائرة أبو المطامير ومحمد عمارة في دائرة الدلنجات إضافة إلى النائب أحمد العرجاوي في أبو حمص والنائبة الوحيدة التي تخوض جولة الإعادة سناء أنور برغش، دمنهور.

وفي دوائر قنا خرج معظم النواب ولم يتبق سوى 3 نواب يصارعون للاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية، وهم النائب خالد خلف الله، بدائرة نجع حمادى، إضافة إلى ماجد طوبيا وعصام بركات.

أما في أسوان فخرج كافة النواب ويخوض جولة الإعادة نائب وحيد وهو النائب يس عبد الصبور بدائرة، نصر النوبة.

وفي محافظات الإعادة بالمرحلة الثانية لا تقل ضراوة في الصراع جولة الإعادة بين النواب الحاليين والمرشحين للحفاظ بمقاعدهم أيضا.

وفي القاهرة رغم خروج عدد كبير من النواب تجري الإعادة في 6 دوائر ينافس فيها عدد من النواب ومن أبرزهم علي عبد الونيس وأكمل قرطام و محمد عبد الغني و حسين أبو جاد وعيد هيكل بالمرج وعلي الدمرداش وعاطف مخاليف في المطرية.

وفي المنوفية يخوض جولة الإعادة النواب :" إبراهيم خليف بدائرة تلا والشهدا المنوفية والنائب محمود محي الدين بدائرة أشمون.

وعاد إلى السباق النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بعد وفاة أحد مرشحي الإعادة بدائرة اشمون ليتم تصعيده بدلا منه حيث كان التالي له في عدد الأصوات كما يخوض الإعادة بالمنوفية النواب عصمت زايد وصابر عبدالقوي وأيمن معاذ وينافس في الإعادة بالاسماعلية النائب عصام منسي والنائب احمد البعلي.

وتشهد الإعادة في دمياط وجود نائبين هما ضياء الدين داوود وأبو المعاطي مصطفى، أما كفر الشيخ فيخوض الإعادة نائبا واحدا وهو أحمد طنطاوي بدائرة "قلين".

وتشهد الدقهلية إعادة عدد من النواب ويتنافس على نفس المقعد النائبين وحيد قرقر وإلهامي عجينة، وفي باقي الدوائر يوجد عدد من النواب أبرزهم بدوي عبد اللطيف و أحمد الشرقاوي.

وتعد الشرقية من أكثر المحافظات التي يدخل بها نواب جولة الإعادة ومنهم إيمان خضر بدائرة الزقازيق والنائبان أحمد فؤاد أباظه و ثروت سويلم في أبو حماد وطلعت السويدي وعبد الباقي تركيا في ديرب نجم وخالد عبد الرحمن مشهور ووجيه أباظة وعبير تقية في منيا القمح.

وفي شمال سيناء يخوض الإعادة نائب وحيد هو سلامة الرقيعي والأمر نفسه بجنوب سيناء حيث النائب غريب حسان.