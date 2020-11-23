إقبال كثيف للسيدات على انتخابات إعادة "النواب" بأسيوط

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، إقبالًا كثيفًا من المرأة على التصويت في بعض اللجان الانتخابية.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن غرفة العمليات بالحزب تتابع سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان، للتأكد من سيرها دون أي معوقات أو مشاكل.

وقالت الدكتورة جيهان درويش، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، إن أمانة المرأة تعمل بمختلف المراكز لتوعية السيدات بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضافت الدكتورة، أن الوعي السياسي للمرأة الأسيوطية ظهر واضحاً في المشاركة الفعالة منذ الساعات الأولي لفتح لجان الانتخابات في جولة الإعادة وحرصها على الإدلاء بصوتها الانتخابي.

في نفس الوقت، قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمني في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.