زهور 6 ابتدائي لـ"الناخبين": "شاركوا علشان مستقبلنا"

ضحكة أمل مرسومة على وجوه مفعمة بالطفولة والبراءة، وصوت جميل يهتف باسم مصر، ارتدت 3 زهرات يانعات، وهن تلميذات بالصف السادس الابتدائى، زى الكشافة، وأمسكن بعلم مصر، واصطففن داخل مدرسة مصطفى عمر مكرم؛ لحث المواطنين على المشاركة فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية بالإسكندرية.

«فطيمة ورحمة وأميرة» ثلاث صديقات تلميذات فى مدرسة المحمدية الابتدائية، التابعة لإدارة المنتزه فى الإسكندرية، وجدن أثناء انطلاق ماراثون جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية فى الإسكندرية؛ لدعوة أكبر عدد من الناخبين إلى المشاركة والوجود بالاستحقاق الانتخابى.

تركن الإجازة وارتدين زى الكشافة وقررن الوجود مع معلمات المدرسة فى اليوم الأول لانتخابات إعادة مجلس النواب، للغناء باسم مصر والمشاركة فى الانتخابات حتى لو لم يكن لهن صوت انتخابى.

«فطيمة»، صاحبة الابتسامة العريضة، عبّرت عن سعادتها بخوض هذه التجربة، وقالت: «نزلت علشان أنا بحب مصر، وبحب أغنى الأغانى الوطنية، وبحب أشارك فى كل حاجة تخص بلادى، دائماً فى المدرسة بيعلمونا إننا لازم نشارك فى أى انتخابات، لازم نقول رأينا، لازم يكون لينا صوت، لازم نحب بلادنا؛ علشان خاطر مستقبلنا يكون أفضل وأحسن».

وأضافت «أميرة» أنها جاءت مع صديقتيها فى المدرسة لحث الناخبين على النزول والتصويت فى الانتخابات وأن يقولوا رأيهم.

وأكدت «رحمة» أن المشاركة مهمة من أجل مستقبل البلد ومستقبل التلاميذ، لافتة إلى أنها تحب أن تغنى لمصر كثيراً ووجودها أهم من الإجازة.