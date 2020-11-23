استشاري طب نفسي: الاعتراف بالفشل في العلاقة الزوجية له معنى إيجابي

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن الاعتراف بالفشل في العلاقة الزوجية، وإدراك الانفصال يعتبر فشلا إيجابيا، موضحا: "لو واحد وواحدة متجوزين وكل شوية يتخانقوا مع بعض، فده هيبقى مؤذي للاتنين".

وأضاف "القط"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن خسارة العلاقة تعتبر مكسب في حالة تحولها إلى علاقة مؤذية، وأصبحوا "بيخونوا" بعض، بالإضافة إلى أن العلاقة أصبحت لا تؤدي مهمتها.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن العلاقة إذا وصلت إلى هذه المرحلة فهي فشلت، أما إذا كان بها مشاكل فهي تعتبر "متعطلة"، ويجب العمل عليها من الطرفين لحل هذه المشاكل.

وشدد على أن الفشل له معنى إيجابي، عندما يقول الإنسان لنفسه: "توقف عند هذا الحد"، لافتا إلى أن الفشل يكون له معنى سلبي عندما يستمر الإنسان في قصته، رغم أنها فاشلة، وفي هذه الحالة يكون الاعتراف بالفشل، أمر إيجابي.

وأكد، أن الإنسان يجب أن ينظر على أن العلاقة نفسها فشلت، وليس هو الذي فشل، موضحا أن هذا يعطيه فكرة ونظرة "التخلي"، وهذا أمر إيجابي، محذرا من أن يستغرق الإنسان في الحزن الخاص به، لأنه قد يؤدي إلى المزيد من الأفكار السيئة والمزعجة، وأكثر الأشياء التي تدفع الإنسان للتعافي من الحزن هو التواصل مع الآخرين، وأن ينظر إلى الأمور على أنها انتهت وفشلت، والاعتراف بذلك، ولو كانت العلاقة متعطلة يجب الفكير في ماذا سنفعل.

يذكر أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، يذاع على قناة "cbc" الفضائية، من السبت إلى الأربعاء، الساعة الثالثة عصرا، وتقدمه كل من الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، والفنانة منى عبدالغني، ويناقش العديد من المشاكل الحياتية والاجتماعية.